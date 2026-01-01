|Полевые игроки
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
12Дани Кальво Д. Кальво
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|
19Анхель Монторо А. Монторо
|Защ
|38
|1
|0
|1
|0
|0
|
24Лукас Ахиядо Л. Ахиядо
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|
3Родриго Тарин Р. Тарин
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|
17Daniel Alonso Aceves Patiño D.
|Защ
|0
|0
|0
|0
|0
|
21Карлос Помарес К. Помарес
|Защ
|33
|0
|0
|0
|0
|0
|
15Ойер Луэнго О. Луэнго
|Защ
|29
|0
|0
|0
|0
|0
|
4Давид Костас Д. Костас
|Защ
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|
18Коба Куандреди К. Куандреди
|Пол
|25
|2
|0
|0
|1
|0
|
20Уго Рама У. Рама
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|
14Джимми Суарес Д. Суарес
|Пол
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|
31Мангель Прендес М. Прендес
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|
5Луисми Луисми
|Пол
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|
11Марсело Флорес М. Флорес
|Пол
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|
28Абель Бретонес А. Бретонес
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|
7Вити Росада В. Росада
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|
16Самуэль Обенг С. Обенг
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|
9Борха Борха
|Нап
|34
|1
|1
|0
|1
|0
|
8Марко Сангалли М. Сангалли
|Нап
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|
23Серхио Энрих С. Энрих
|Нап
|36
|0
|0
|0
|0
|0
|
17Леонардо Секейра Л. Секейра
|Нап
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|Вратари
|Поз
|Воз
|В
|И
|Проп
|П
|Ж
|К
|
13Надаль Надаль
|Вра
|37
|1
|2
|0
|0
|0
|
1Кентен Браа К. Браа
|Вра
|29
|0
|0
|0
|0
|0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
6
полузащитников
7
нападающих