Раджа Касабланка

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🏊‍♂️ Гранд африканской ЛЧ пожадничал на дренаже, устроив на поле бассейн. И вылетел от бедного дебютанта
#Лига чемпионов (Африка)
Радость от гола игрок превратил в шоу: взял у фотографа стул, посидел перед трибунами
#Мохаммед Нахири