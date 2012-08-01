ОАЭ (олимп.)

Подписаться
Сайт
Страна
ОАЭ
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Группа A И В Н П Мячи Очки
1
ОАЭ (олимп.)
1 0 1 0 1:1 1
2
Сенегал (олимп.)
1 0 1 0 1:1 1
Подробнее
Результаты
01.08.2012 01 авг. 2012 ср 21:45
Сенегал (олимп.)
1 : 1
ОАЭ (олимп.)
01.08.2012 01 авг. 2012 ср 21:45
3 тур
Сенегал (олимп.)
1
ОАЭ (олимп.)
1
Олимпиада Групповой этап, 3 тур
Подробнее