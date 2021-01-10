Ноттингем Форест

Лента
Материалы
Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат BLM
2
#Лайл Тейлор
2
Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг
#Оливер Берк