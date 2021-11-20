Нант

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Футбол
«Ницца» – «Нант», финал Кубка Франции. Обзор, прогноз и ставки на матч: 7 мая
#Кубок Франции
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Футбол
Месси забил первый гол в Лиге 1. Он не забивал пять матчей подряд
#Лионель Месси
Футбол
Навас удалился в матче против «Нанта». Вышел вратарь, который не играл семь месяцев
#Кейлор Навас
Футбол
Французская Лига 1 стартовала первой из топ-5. «Монако» сыграл вничью с «Нантом», Головин вышел на замену
#Лига 1
Футбол
«Нант» уволил Доменека, с которым ни разу не выиграл за 8 матчей. Новый тренер – Комбуаре
#Нант
Футбол
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
#Раймон Доменек
Футбол
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
#Эмилиано Сала
Футбол
Матч «Лиона» и «Нанта» перенесли из-за китайских болельщиков. Фанаты «Лиона» потроллили их перфомансом за свободный Тибет
#Лион