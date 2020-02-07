Мирандес

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Футбол
Впервые за 17 лет в полуфинале Кубка Испании не будет ни «Реала», ни «Барсы», ни «Атлетико». Зато будет клуб из Сегунды
#Кубок Испании
Футбол
«Мирандес» выбил «Севилью», в 1/4 Кубка только он – клуб не из Примеры
#Мирандес