КАМАЗ

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Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
Футбол
Бердыев стал консультантом «КАМАЗа» из ПФЛ на время сборов
#Курбан Бердыев
Футбол
КАМАЗ снял мини-фильм в стиле 90-х. Так клуб ПФЛ показал новую форму
#КАМАЗ
Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» стал игроком футбольного КАМАЗа. Он может дебютировать уже послезавтра
#КАМАЗ