Кальмар

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Шведский футболист спас парня от самоубийства. Схватил его на мосту и не отпускал до приезда полиции
#Алекс Мортенсен
Эльм пять лет боролся с травмами и болезнями, а потом все-таки завершил карьеру
#Расмус Эльм
Не забыли Эльма? Пять лет лечил желудок, станет играющим тренером
#Расмус Эльм
Сезон в Швеции – безумие. Лучшим бомбардиром стал новичок, чемпиона определили в последнем туре
#чемпионат Швеции