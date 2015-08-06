Хапоэль Ирони

Кирьят-Шмона
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Страна
Израиль
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Результаты
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 20:00
Хапоэль Ирони
0 : 3
Слован
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 20:00
3 раунд
Хапоэль Ирони
0
Слован
3
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Слован
2 : 1
Хапоэль Ирони
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
3 раунд
Слован
2
Хапоэль Ирони
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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