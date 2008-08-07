Голландия (олимп.)

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Группа B И В Н П Мячи Очки
1
Голландия (олимп.)
1 0 1 0 0:0 1
2
Нигерия (олимп.)
1 0 1 0 0:0 1
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Результаты
07.08.2008 07 авг. 2008 чт 14:45
Голландия (олимп.)
0 : 0
Нигерия (олимп.)
07.08.2008 07 авг. 2008 чт 14:45
1 тур
Голландия (олимп.)
0
Нигерия (олимп.)
0
Олимпиада Групповой этап, 1 тур
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