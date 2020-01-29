Эстудиантес

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Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
У «Эстудиантеса» новый крутой стадион: по его крыше ходит огненный лев, он – первый в мире с зеленым сертификатом
#Эстудиантес