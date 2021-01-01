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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Серхио Рамос
Неймар Да Силва
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Артем Дзюба
Антонио Рюдигер
Рахим Стерлинг
Александр Зинченко
Англия
Россия
Дания
Италия
Украина
Нидерланды
Испания
Франция
Португалия
Бельгия
Уэльс
Спартак
Барселона
Ливерпуль
Зенит
Ювентус
Локомотив
Челси
Реал
Бавария
Манчестер Сити
ЦСКА
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
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Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Англия
Россия
Станислав Черчесов
Дания
Криштиану Роналду
Италия
РПЛ
Украина
Лига чемпионов
Лионель Месси
Нидерланды
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