Амкар

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Футбол
«Амкар» получил лицензию на выступления в ПФЛ. Он не играл с 2018 года после банкротства и закрытия
#Амкар
Футбол
«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ. Клуб возвращается в футбол спустя три года после банкротства
#Амкар
Футбол
«Амкар» зарегистрирован как некоммерческая организация. Он закрылся в 2018-м, а теперь готовит возвращение в ПФЛ
#Амкар