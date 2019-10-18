Амкар

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Твиттер «Амкара» (130k подписчиков) теперь называется «TITS!!» – кто-то постит там спам и эротику
#Амкар
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы