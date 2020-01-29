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Результаты
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 20:30
По
0 : 2
ПСЖ
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 20:30
1/8 финала
По
0
ПСЖ
2
Франция. Кубок , 1/8 финала
16.01.2020 16 янв. 2020 чт 22:55
По
3 : 2
Бордо
16.01.2020 16 янв. 2020 чт 22:55
1/16 финала
По
3
Бордо
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Сабле
2(2) : 2(4)
По
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Сабле
2
По
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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