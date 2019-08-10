Дрохтерзен/Асель

Дрохтерзен
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Германия
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Результаты
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
Дрохтерзен/Асель
0 : 5
Шальке-04
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
1/32 финала
Дрохтерзен/Асель
0
Шальке-04
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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