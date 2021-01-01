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Украина
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Ворскла
Тренер
Василий Сачко
В. Сачко
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
17
Владимир Чеснаков В. Чеснаков
Защ
32
6
1
0
0
0
66
Артур Артур
Защ
26
5
0
0
1
0
44
Ардин Даллку А. Даллку
Защ
26
4
0
0
1
0
33
Александр Чижов А. Чижов
Защ
34
2
0
0
1
0
23
Вадим Сапай В. Сапай
Защ
35
2
0
0
0
0
5
Наджиб Якубу Н. Якубу
Защ
20
1
0
0
1
0
25
Евгений Мартыненко Е. Мартыненко
Защ
27
0
0
0
0
0
3
Андро Гиоргадзе А. Гиоргадзе
Защ
24
0
0
0
0
0
82
Павел Ребенок П. Ребенок
Пол
35
6
0
0
0
0
4
Игорь Пердута И. Пердута
Пол
30
6
0
0
1
0
6
Александр Скляр А. Скляр
Пол
30
5
0
0
2
0
11
Вячеслав Шарпар В. Шарпар
Пол
33
5
1
0
3
0
29
Дмитрий Кравченко Д. Кравченко
Пол
26
2
0
0
0
0
30
Александр Кобахидзе А. Кобахидзе
Пол
34
1
0
0
0
0
40
Тарас Сакив Т. Сакив
Пол
23
1
0
0
0
0
13
Марьян Мысык М. Мысык
Пол
24
0
0
0
0
0
10
Владислав Кулач В. Кулач
Нап
27
5
2
0
1
0
26
Юрий Коломоец Ю. Коломоец
Нап
31
5
0
0
1
0
9
Михаил Сергийчук М. Сергийчук
Нап
29
2
0
0
1
0
14
Николас Карека Н. Карека
Нап
23
1
0
0
0
0
19
Владимир Одарюк В. Одарюк
Нап
27
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Богдан Шуст Б. Шуст
Вра
35
5
10
0
0
0
21
Александр Ткаченко А. Ткаченко
Вра
28
1
3
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
8
полузащитников
5
нападающих