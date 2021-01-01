Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
6
1
0
0
0
Защ
26
4
0
0
1
0
Защ
34
2
0
0
1
0
Защ
35
2
0
0
0
0
Защ
20
1
0
0
1
0
Защ
27
0
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
35
6
0
0
0
0
Пол
30
6
0
0
1
0
Пол
30
5
0
0
2
0
Пол
33
5
1
0
3
0
Пол
26
2
0
0
0
0
Пол
34
1
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Нап
27
5
2
0
1
0
Нап
31
5
0
0
1
0
Нап
29
2
0
0
1
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Нап
27
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
5
10
0
0
0
Вра
28
1
3
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
8
полузащитников
5
нападающих