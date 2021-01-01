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Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Атли Грегерсен А. Грегерсен
Защ
38
2
0
0
1
0
12
Адриан Кашкавал А. Кашкавал
Защ
33
0
0
0
0
0
10
Солви Ватнхамар С. Ватнхамар
Пол
34
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов