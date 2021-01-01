Виченца
Виченца
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Италия
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
L. Barlocco L.
Нап
1
0
0
1
0
G. Gori G.
Нап
1
1
0
0
0
L. Zonta L.
Нап
1
0
0
1
0
N. Bizzotto N.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
4
нападающих