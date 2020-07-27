Кубань
Краснодар
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Сайт
www.fcurojai.com/
Страна
Россия
Стадион
Кубань
Тренер
Андрей Гордеев
А. Гордеев
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
2
#Кубань
27 июля 2020, 12:39
2
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
# новости спорта
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40