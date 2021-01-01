Уимблдон
Лондон
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Нил Ардли
Н. Ардли
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Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Теннай Уотсон Т. Уотсон
Защ
24
2
0
0
0
0
3
Бен Паррингтон Б. Паррингтон
Защ
24
1
0
0
0
0
7
Скотт Уогстафф С. Уогстафф
Пол
31
1
2
0
0
0
14
Лайам Троттер Л. Троттер
Пол
32
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Том Кинг Т. Кинг
Вра
26
1
2
0
0
0
5
игроков
5
Всего игроков
1
вратарь
2
защитников
2
полузащитников
0
нападающийов