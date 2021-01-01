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Испания
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Мигель Санчес Муньос
М. Санчес Муньос
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
18
Димитриос Сиовас Д. Сиовас
Защ
32
28
2
0
4
0
14
Хорхе Пулидо Х. Пулидо
Защ
29
25
1
0
4
1
3
Пабло Маффео П. Маффео
Защ
23
20
0
4
4
0
4
Пабло Инсуа П. Инсуа
Защ
27
16
0
0
9
0
19
Педро Лопес П. Лопес
Защ
37
13
0
1
2
0
22
Гастон Силва Г. Силва
Защ
27
8
0
0
2
0
16
Луизиньо Луизиньо
Защ
35
5
0
0
1
0
25
Денис Вавро Д. Вавро
Защ
24
3
0
0
0
0
11
Хави Галан Х. Галан
Пол
26
29
1
2
4
0
7
Давид Феррейро Д. Феррейро
Пол
33
28
2
3
1
0
17
Микель Рико М. Рико
Пол
36
24
1
2
1
0
5
Педро Москера П. Москера
Пол
32
19
0
0
1
0
20
Хайме Сеоане Х. Сеоане
Пол
24
18
1
1
4
0
10
Серхио Гомес С. Гомес
Пол
20
18
0
1
0
0
24
Борха Гарсия Б. Гарсия
Пол
30
16
1
0
0
0
2
Идрисса Думбия И. Думбия
Пол
22
15
0
0
4
0
21
Хуан Карлос Х. Карлос
Пол
30
10
0
0
0
0
26
Келечи Нвакали К. Нвакали
Пол
22
4
0
0
1
0
8
Эухени Вальдеррама Э. Вальдеррама
Пол
26
2
0
0
0
0
9
Рафаэль Мир Р. Мир
Нап
23
29
10
1
2
0
12
Синджи Оказаки С. Оказаки
Нап
34
21
1
1
1
0
15
Хавьер Онтиверос Х. Онтиверос
Нап
23
20
2
1
5
0
23
Дани Эскриче Д. Эскриче
Нап
23
15
1
1
3
0
6
Сандро Рамирес С. Рамирес
Нап
25
11
3
1
1
0
6
Хоакин Муньос Х. Муньос
Нап
22
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Альваро Фернандес А. Фернандес
Вра
22
16
27
0
0
0
25
Андрес Андрес
Вра
34
13
17
0
0
0
40
Хави Гаска Х. Гаска
Вра
21
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
11
полузащитников
6
нападающих