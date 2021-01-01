Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
28
2
0
4
0
Защ
29
25
1
0
4
1
Защ
23
20
0
4
4
0
Защ
27
16
0
0
9
0
Защ
37
13
0
1
2
0
Защ
27
8
0
0
2
0
Защ
24
3
0
0
0
0
Пол
26
29
1
2
4
0
Пол
33
28
2
3
1
0
Пол
36
24
1
2
1
0
Пол
32
19
0
0
1
0
Пол
24
18
1
1
4
0
Пол
20
18
0
1
0
0
Пол
30
16
1
0
0
0
Пол
22
15
0
0
4
0
Пол
30
10
0
0
0
0
Пол
22
4
0
0
1
0
Пол
26
2
0
0
0
0
Нап
23
29
10
1
2
0
Нап
34
21
1
1
1
0
Нап
23
20
2
1
5
0
Нап
23
15
1
1
3
0
Нап
25
11
3
1
1
0
Нап
22
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
22
16
27
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
11
полузащитников
6
нападающих