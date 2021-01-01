Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
31
0
0
8
0
Защ
28
30
0
0
6
1
Защ
29
25
0
2
5
1
Защ
33
25
0
0
6
1
Защ
29
23
0
0
4
1
Защ
36
16
0
0
6
1
Защ
27
3
0
0
1
0
Пол
31
23
1
0
4
1
Пол
25
22
5
1
1
0
Пол
37
19
3
2
1
0
Пол
29
19
2
2
1
0
Пол
44
14
2
1
0
0
Пол
30
13
0
0
4
0
Пол
25
10
0
0
0
0
Пол
24
5
0
0
1
0
Пол
36
5
0
0
3
0
Пол
31
2
0
0
1
0
Нап
27
25
7
1
4
0
Нап
24
25
3
3
3
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
31
19
28
0
1
0
Вра
29
15
25
0
0
0
21
игроков
21
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
2
нападающих