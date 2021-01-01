Труа
Труа
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Франция
Стадион
Стад де Л'Аубе
Тренер
Жан-Луи Гарсия
Ж. Гарсия
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Шарль Траоре Ш. Траоре
Защ
29
31
0
0
8
0
22
Кристоф Эрейе К. Эрейе
Защ
28
30
0
0
6
1
12
Матье Депланье М. Депланье
Защ
29
25
0
2
5
1
14
Франсуа Беллуджу Ф. Беллуджу
Защ
33
25
0
0
6
1
24
Джимми Жиродо Д. Жиродо
Защ
29
23
0
0
4
1
4
Освальдо Вискаррондо О. Вискаррондо
Защ
36
16
0
0
6
1
17
Жоанн Обьянг Ж. Обьянг
Защ
27
3
0
0
1
0
6
Карим Азамум К. Азамум
Пол
31
23
1
0
4
1
13
Сайф-Эддин Хауи С. Хауи
Пол
25
22
5
1
1
0
8
Стефан Дарбио С. Дарбио
Пол
37
19
3
2
1
0
28
Брайан Пеле Б. Пеле
Пол
29
19
2
2
1
0
10
Бенжамин Ниве Б. Ниве
Пол
44
14
2
1
0
0
19
Тристан Дингом Т. Дингом
Пол
30
13
0
0
4
0
7
Реми Вальтер Р. Вальтер
Пол
25
10
0
0
0
0
27
Алуа Конфа А. Конфа
Пол
24
5
0
0
1
0
18
Шауки Бен-Саада Ш. Бен-Саада
Пол
36
5
0
0
3
0
20
Джонатан Тинан Д. Тинан
Пол
31
2
0
0
1
0
26
Адама Ньян А. Ньян
Нап
27
25
7
1
4
0
29
Самуэль Грандсир С. Грандсир
Нап
24
25
3
3
3
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
30
Мамаду Самасса М. Самасса
Вра
31
19
28
0
1
0
1
Эрвин Желязны Э. Желязны
Вра
29
15
25
0
0
0
21
игроков
21
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
2
нападающих