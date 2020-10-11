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Материалы
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Лучшие тексты
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Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
#Шенол Гюнеш
11 октября 2020, 17:14
Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье
#Джон Оби Микел
18 марта 2020, 13:02
Игрок «Трабзонспора» во время матча съел тренерскую записку 🍕
#Баду Ндиайе
07 марта 2020, 21:20
Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором» – тогда же его опять наказали за ставки
#Дэниэл Старридж
02 марта 2020, 22:20
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
15 июля 2019, 14:57
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новости спорта
УЕФА наказал лидера чемпионата Турции двумя сезонами без еврокубков из-за несоблюдения ФФП
03 июня 2020, 22:53