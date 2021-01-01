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Россия
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Петровский
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Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
26
Раде Дугалич Р. Дугалич
Защ
28
28
0
4
7
0
23
Евгений Чернов Е. Чернов
Защ
28
25
0
3
5
0
25
Андрей Буйволов А. Буйволов
Защ
34
21
0
0
2
0
13
Виталий Шахов В. Шахов
Защ
30
14
0
0
2
1
24
Тимофей Маргасов Т. Маргасов
Защ
28
9
0
0
1
0
28
Сергей Сухарев С. Сухарев
Защ
34
8
0
1
4
0
3
Аслан Дудиев А. Дудиев
Защ
30
7
0
0
0
0
64
Денис Кутин Д. Кутин
Защ
4
0
0
1
0
5
Неманья Мьюшкович Н. Мьюшкович
Защ
29
2
0
0
0
0
57
Руслан Абазов Р. Абазов
Защ
27
2
0
0
0
0
15
Нуну Роша Н. Роша
Пол
29
27
0
2
4
0
21
Вагиз Галиулин В. Галиулин
Пол
33
24
3
0
2
0
14
Александр Карницкий А. Карницкий
Пол
32
23
0
1
2
0
0
Резиуан Мирзов Р. Мирзов
Пол
27
20
2
2
5
1
88
Марко Полетанович М. Полетанович
Пол
27
18
0
1
3
0
91
Ян Казаев Я. Казаев
Пол
29
14
0
0
2
0
88
Максим Палиенко М. Палиенко
Пол
26
10
0
0
3
0
4
Илья Жигулев И. Жигулев
Пол
25
10
0
0
2
0
23
Александр Трошечкин А. Трошечкин
Пол
24
8
0
0
1
0
9
Рустем Мухаметшин Р. Мухаметшин
Пол
37
7
0
0
0
0
34
Владимир Быстров В. Быстров
Пол
37
3
0
0
0
0
19
Алексей Скворцов А. Скворцов
Пол
29
3
0
0
1
0
18
Младен Кашчелан М. Кашчелан
Пол
38
2
0
0
1
0
27
Андерсон Карвальо А. Карвальо
Пол
30
1
0
0
0
0
10
Георгий Мелкадзе Г. Мелкадзе
Нап
24
20
0
0
2
0
20
Евгений Марков Е. Марков
Нап
26
19
8
1
3
0
17
Антон Заболотный А. Заболотный
Нап
29
19
4
1
4
0
77
Никола Труйич Н. Труйич
Нап
28
14
2
0
1
0
29
Рикардиньо Рикардиньо
Нап
31
9
0
1
0
0
33
Павел Погребняк П. Погребняк
Нап
37
6
3
0
1
0
31
Александр Макаров А. Макаров
Нап
24
6
0
0
2
1
55
Ильнур Альшин И. Альшин
Нап
27
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Давид Юрченко Д. Юрченко
Вра
35
28
53
0
1
1
1
Михаил Опарин М. Опарин
Вра
27
2
1
0
1
0
12
Василий Лукичев В. Лукичев
Вра
29
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
14
полузащитников
8
нападающих