Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
28
0
4
7
0
Защ
28
25
0
3
5
0
Защ
34
21
0
0
2
0
Защ
30
14
0
0
2
1
Защ
28
9
0
0
1
0
Защ
34
8
0
1
4
0
Защ
30
7
0
0
0
0
Защ
4
0
0
1
0
Защ
29
2
0
0
0
0
Защ
27
2
0
0
0
0
Пол
33
24
3
0
2
0
Пол
32
23
0
1
2
0
Пол
27
20
2
2
5
1
Пол
27
18
0
1
3
0
Пол
26
10
0
0
3
0
Пол
25
10
0
0
2
0
Пол
24
8
0
0
1
0
Пол
37
7
0
0
0
0
Пол
37
3
0
0
0
0
Пол
29
3
0
0
1
0
Пол
38
2
0
0
1
0
Пол
30
1
0
0
0
0
Нап
24
20
0
0
2
0
Нап
26
19
8
1
3
0
Нап
29
19
4
1
4
0
Нап
28
14
2
0
1
0
Нап
31
9
0
1
0
0
Нап
37
6
3
0
1
0
Нап
24
6
0
0
2
1
Нап
27
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
28
53
0
1
1
Вра
27
2
1
0
1
0
Вра
29
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
14
полузащитников
8
нападающих