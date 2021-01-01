Торпедо-БелАЗ
Жодино
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Сайт
Страна
Белоруссия
Стадион
Торпедо
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
3
0
0
1
0
Майкл МакГоверн М. МакГоверн
Вра
36
1
0
0
1
0
2
игроков
2
Всего игроков
2
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов