Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
12
0
0
2
0
Защ
21
11
0
0
4
0
Защ
22
11
0
0
2
0
Защ
23
10
2
0
1
0
Защ
23
6
0
0
2
0
Защ
30
5
0
0
0
0
Защ
26
5
1
0
1
0
Защ
21
3
0
0
0
0
Защ
26
3
0
0
0
0
Защ
28
1
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
29
15
0
0
8
0
Пол
20
11
1
0
2
1
Пол
29
8
1
0
2
0
Пол
19
7
0
0
1
0
Пол
23
7
0
0
1
0
Пол
32
5
0
0
3
1
Пол
18
3
1
0
0
0
Пол
31
3
0
0
1
0
Пол
25
2
0
0
1
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
21
1
0
0
0
0
Пол
25
0
0
0
0
0
Нап
26
11
0
0
1
0
Нап
19
7
0
0
1
0
Нап
19
6
1
0
1
0
Нап
22
6
3
0
4
0
Нап
34
6
0
0
3
0
Нап
22
5
0
0
1
0
Нап
26
4
0
0
0
0
Нап
19
3
0
0
0
0
52Samir Ujkani S.
Нап
2
0
0
1
1
Нап
23
1
0
0
0
0
Нап
24
1
0
0
0
0
Нап
27
0
0
0
0
0
77Victor Korolev V.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
7
7
0
0
0
Вра
38
5
3
0
0
1
Вра
34
4
7
0
0
0
Вра
23
0
0
0
0
0
41
игроков
41
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
12
полузащитников
13
нападающих