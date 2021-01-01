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Александр Кержаков
А. Кержаков
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
29
Виталий Денисов В. Денисов
Защ
34
12
0
0
2
0
58
Илья Зуев И. Зуев
Защ
27
12
0
0
5
0
42
Иван Лапшов И. Лапшов
Защ
21
11
0
0
4
0
72
Антон Синяк А. Синяк
Защ
22
11
0
0
2
0
23
Даниил Пенчиков Д. Пенчиков
Защ
23
10
2
0
1
0
5
Сергей Бугриев С. Бугриев
Защ
23
6
0
0
2
0
21
Павел Евсеев П. Евсеев
Защ
30
5
0
0
0
0
10
Артем Симонян А. Симонян
Защ
26
5
1
0
1
0
3
Илья Калачев И. Калачев
Защ
21
3
0
0
0
0
12
Андрей Иванов А. Иванов
Защ
26
3
0
0
0
0
93
Виталий Каленкович В. Каленкович
Защ
28
1
0
0
0
0
4
Антон Белов А. Белов
Защ
24
0
0
0
0
0
19
Денис Талалай Д. Талалай
Пол
29
15
0
0
8
0
8
Иван Андреев И. Андреев
Пол
20
11
1
0
2
1
Олег Шалаев О. Шалаев
Пол
29
8
1
0
2
0
13
Олег Леонов О. Леонов
Пол
19
7
0
0
1
0
6
Александр Сакович А. Сакович
Пол
23
7
0
0
1
0
32
Евгений Баляйкин Е. Баляйкин
Пол
32
5
0
0
3
1
86
Никита Кривцов Н. Кривцов
Пол
18
3
1
0
0
0
15
Денис Поярков Д. Поярков
Пол
31
3
0
0
1
0
11
Тенгиз Цикаридзе Т. Цикаридзе
Пол
25
2
0
0
1
0
52
Давид Мильдзихов Д. Мильдзихов
Пол
26
1
0
0
0
0
36
Андрей Текучев А. Текучев
Пол
21
1
0
0
0
0
88
Данила Буранов Д. Буранов
Пол
25
0
0
0
0
0
69
Денис Давыдов Д. Давыдов
Нап
26
11
0
0
1
0
20
Максим Дмитриев М. Дмитриев
Нап
19
7
0
0
1
0
17
Кирилл Косарев К. Косарев
Нап
19
6
1
0
1
0
7
Ричи Эннин Р. Эннин
Нап
22
6
3
0
4
0
10
Максим Казанков М. Казанков
Нап
34
6
0
0
3
0
97
Дмитрий Каменщиков Д. Каменщиков
Нап
22
5
0
0
1
0
21
Павел Киреенко П. Киреенко
Нап
26
4
0
0
0
0
9
Дэнис Файзуллин Д. Файзуллин
Нап
19
3
0
0
0
0
52
Samir Ujkani S.
Нап
2
0
0
1
1
17
Илья Визнович И. Визнович
Нап
23
1
0
0
0
0
9
Павел Долгов П. Долгов
Нап
24
1
0
0
0
0
95
Апти Ахъядов А. Ахъядов
Нап
27
0
0
0
0
0
77
Victor Korolev V.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
35
Дмитрий Арапов Д. Арапов
Вра
27
7
7
0
0
0
1
Денис Вавилин Д. Вавилин
Вра
38
5
3
0
0
1
14
Евгений Конюхов Е. Конюхов
Вра
34
4
7
0
0
0
63
Никита Зубчихин Н. Зубчихин
Вра
23
0
0
0
0
0
41
игроков
41
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
12
полузащитников
13
нападающих