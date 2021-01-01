Швейцария (мол.)
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Швейцария
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Тренер
Мауро Лустринелли
М. Лустринелли
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Жордан Лотомба Ж. Лотомба
Защ
22
3
0
0
1
0
7
Кевин Рюгг К. Рюгг
Защ
22
3
0
0
0
0
5
Седрик Зесигер С. Зесигер
Защ
22
2
0
0
0
0
2
Яспер ван дер Верфф Я. ван дер Верфф
Защ
22
2
0
0
1
0
4
Жан Бамерт Ж. Бамерт
Защ
23
2
0
0
1
0
20
Миро Мухайм М. Мухайм
Защ
23
2
0
0
1
1
15
Леонидас Стержиу Л. Стержиу
Защ
19
1
0
0
0
0
3
Силван Сидлер С. Сидлер
Защ
22
1
0
0
1
0
8
Бастьен Тома Б. Тома
Пол
21
3
0
0
0
0
22
Александр Янкевиц А. Янкевиц
Пол
19
3
0
0
1
0
17
Кастриот Имери К. Имери
Пол
20
3
1
1
0
0
6
Тони Домджони Т. Домджони
Пол
22
3
0
0
0
0
16
Симон Сом С. Сом
Пол
19
1
0
0
0
0
10
Петар Пушич П. Пушич
Пол
22
1
0
0
0
0
13
Фабиан Ридер Ф. Ридер
Пол
19
1
0
0
0
0
19
Феликс Мамбимби Ф. Мамбимби
Нап
20
3
0
0
0
0
11
Анди Зекири А. Зекири
Нап
21
3
0
0
0
0
14
Дан Ндой Д. Ндой
Нап
20
3
1
0
0
0
9
Жереми Гуйемено Ж. Гуйемено
Нап
23
3
0
0
0
0
18
Филип Стоилькович Ф. Стоилькович
Нап
21
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
21
Антони Расьоппи А. Расьоппи
Вра
22
3
3
0
0
0
1
Филипп Кен Ф. Кен
Вра
23
0
0
0
0
0
12
Тимоти Фаюлу Т. Фаюлу
Вра
21
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
7
полузащитников
5
нападающих