Швейцария (мол.)

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
22
3
0
0
1
0
Защ
22
3
0
0
0
0
Защ
22
2
0
0
0
0
Защ
22
2
0
0
1
0
Защ
23
2
0
0
1
0
Защ
23
2
0
0
1
1
Защ
19
1
0
0
0
0
Защ
22
1
0
0
1
0
Пол
21
3
0
0
0
0
Пол
19
3
0
0
1
0
Пол
20
3
1
1
0
0
Пол
22
3
0
0
0
0
Пол
22
1
0
0
0
0
Пол
19
1
0
0
0
0
Нап
20
3
0
0
0
0
Нап
21
3
0
0
0
0
Нап
23
3
0
0
0
0
Нап
21
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
22
3
3
0
0
0
Вра
23
0
0
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
7
полузащитников
5
нападающих