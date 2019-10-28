Суонси
Суонси
Подписаться
Сайт
www.swanseacity.com/
Страна
Уэльс
Стадион
Либерти
Тренер
Алан Кертис
А. Кертис
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18