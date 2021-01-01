Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
24
0
0
5
1
Защ
36
22
0
1
13
0
Защ
32
18
0
0
7
1
Защ
34
17
0
1
2
0
Защ
33
16
2
1
3
0
Защ
34
5
0
0
0
0
Защ
25
2
0
0
0
0
Защ
33
1
0
0
0
0
Пол
29
28
2
0
4
0
Пол
31
21
0
3
4
0
Пол
26
21
2
3
3
0
Пол
34
20
5
0
3
0
Пол
31
18
1
1
1
0
Пол
33
16
2
0
5
0
Пол
27
13
1
1
5
0
Пол
34
13
0
0
5
0
Пол
28
7
0
0
3
0
Пол
26
0
0
0
0
0
Нап
25
16
2
0
0
0
Нап
34
14
1
0
2
0
Нап
24
7
0
0
1
0
Нап
30
6
0
0
1
0
Нап
26
2
0
0
0
0
Нап
24
2
0
0
0
0
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
29
50
0
3
0
Вра
30
2
2
0
0
1
Вра
38
1
0
0
1
0
Вра
27
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
11
нападающих