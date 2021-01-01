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Испания
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Эль Молинон
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Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Хорхе Мере Х. Мере
Защ
23
24
0
0
5
1
5
Фернандо Аморебиета Ф. Аморебиета
Защ
36
22
0
1
13
0
2
Дуглас Дуглас
Защ
30
18
3
0
4
0
16
Мануэль Кастельяно М. Кастельяно
Защ
32
18
0
0
7
1
3
Жан-Сильвен Бабен Ж. Бабен
Защ
34
17
0
1
2
0
15
Роберто Канелья Р. Канелья
Защ
33
16
2
1
3
0
82
Альберто Лора А. Лора
Защ
34
5
0
0
0
0
29
Хуан Родригес Х. Родригес
Защ
25
2
0
0
0
0
12
Ува Эчиеджиле У. Эчиеджиле
Защ
33
1
0
0
0
0
6
Серхио Альварес С. Альварес
Пол
29
28
2
0
4
0
18
Исмаэль Лопес Бланко И. Лопес Бланко
Пол
31
21
0
3
4
0
23
Мойзес Гомес М. Гомес
Пол
26
21
2
3
3
0
19
Карлос Кармона К. Кармона
Пол
34
20
5
0
3
0
7
Виктор Родригес В. Родригес
Пол
31
18
1
1
1
0
1
Начо Касес Н. Касес
Пол
33
16
2
0
5
0
22
Микель Весга М. Весга
Пол
27
13
1
1
5
0
66
Хавьер Торрес Х. Торрес
Пол
34
13
0
0
5
0
8
Рашид Айт-Атмане Р. Айт-Атмане
Пол
28
7
0
0
3
0
33
Кристиан Сальвадор К. Сальвадор
Пол
26
0
0
0
0
0
24
Дуйе Чоп Д. Чоп
Нап
31
26
7
3
7
0
14
Бурги Бурги
Нап
27
23
2
2
5
0
9
Карлос Кастро К. Кастро
Нап
25
16
2
0
0
0
77
Борха Вигуэра Б. Вигуэра
Нап
34
14
1
0
2
0
17
Акрам Афиф А. Афиф
Нап
24
7
0
0
1
0
8
Ласина Траоре Л. Траоре
Нап
30
6
0
0
1
0
20
Дани Нди Д. Нди
Нап
25
4
0
0
0
0
Робиньо Робиньо
Нап
37
3
0
0
3
0
31
Рубен Санчес Р. Санчес
Нап
26
2
0
0
0
0
26
Пабло Фернандес П. Фернандес
Нап
24
2
0
0
0
0
19
Карлос Кармона К. Кармона
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Иван Куэльяр И. Куэльяр
Вра
36
29
50
0
3
0
13
Диего Мариньо Д. Мариньо
Вра
30
2
2
0
0
1
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
1
0
0
1
0
30
Оскар Вальей О. Вальей
Вра
27
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
11
нападающих