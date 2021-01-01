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Сербия
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Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
39
Тим Чоу Т. Чоу
Пол
27
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
96
Иван Лучич И. Лучич
Вра
26
0
0
0
0
0
2
игроков
2
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов