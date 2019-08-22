Спарта
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Сайт
www.sparta.cz/
Страна
Чехия
Стадион
Дженерали Арена
Тренер
Вацлав Котал
В. Котал
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Пять лет назад «Краснодар» так уже выносили. В этих матчах многое совпадает
#Краснодар
22 августа 2019, 01:30
# новости спорта
Игрок «Спарты» забил пять голов за четыре игры в Лиге Европы. Все – «Селтику»
26 ноября 2020, 23:06
«Милан» забил 2+ голов в 12 матчах подряд впервые за 90 лет
29 октября 2020, 22:24