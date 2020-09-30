СПАЛ
Феррара
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Сайт
www.spalferrara.it/
Страна
Италия
Стадион
Паоло Мацца
Тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Л. Ди Бьяджо
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Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления
#Тиаго Чонек
30 сентября 2020, 14:09
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Половина команд Серии А сменила тренеров в 2019-м. И лишь один продержался последние 5 лет
#Серия А
06 августа 2019, 20:37
# новости спорта
СПАЛ вылетел из Серии А
19 июля 2020, 22:50
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая 2020, 14:08
Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А
08 марта 2020, 15:19