Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
28
0
1
7
1
Защ
34
25
2
0
4
1
Защ
42
20
0
0
4
0
Защ
31
14
0
1
4
0
Защ
38
6
0
0
0
0
Защ
32
5
0
0
2
0
Защ
42
3
0
0
1
1
Защ
31
0
0
0
0
0
Пол
34
27
5
5
5
1
Пол
36
27
5
7
3
0
Пол
37
25
1
0
8
0
Пол
37
25
4
5
7
0
Пол
34
25
2
1
11
1
Пол
41
23
3
1
3
1
Пол
36
17
0
0
2
0
Пол
42
16
2
1
2
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Пол
32
0
0
0
0
0
Нап
41
23
8
0
4
0
Нап
39
21
1
0
3
0
Нап
31
18
0
0
1
0
Нап
43
13
1
1
1
0
Нап
33
10
2
0
0
0
Нап
31
9
1
1
0
0
Нап
30
0
0
0
0
0
Нап
32
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
39
29
27
0
1
0
Вра
36
1
1
0
0
0
Вра
32
0
0
0
0
0
Вра
31
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
8
нападающих