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Спартаковец им. Н.П.Старостина
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Кирилл Набабкин К. Набабкин
Защ
34
28
0
1
7
1
0
Александр Епуряну А. Епуряну
Защ
34
25
2
0
4
1
0
Исаак Окоронкво И. Окоронкво
Защ
42
20
0
0
4
0
0
Гиа Григалава Г. Григалава
Защ
31
14
0
1
4
0
0
Бранко Илич Б. Илич
Защ
38
6
0
0
0
0
0
Андрей Васянович А. Васянович
Защ
32
5
0
0
2
0
0
Мариуш Йоп М. Йоп
Защ
42
3
0
0
1
1
0
Владимир Хозин В. Хозин
Защ
31
0
0
0
0
0
0
Жеан Жеан
Защ
41
0
0
0
0
0
0
Алексей Ребко А. Ребко
Пол
34
27
5
5
5
1
0
Александр Самедов А. Самедов
Пол
36
27
5
7
3
0
0
Александр Шешуков А. Шешуков
Пол
37
25
1
0
8
0
0
Эдгарас Чеснаускис Э. Чеснаускис
Пол
37
25
4
5
7
0
0
Дмитрий Тарасов Д. Тарасов
Пол
34
25
2
1
11
1
0
Звономир Вукич З. Вукич
Пол
41
23
3
1
3
1
0
Акес Дакоста А. Дакоста
Пол
36
17
0
0
2
0
0
Бранислав Крунич Б. Крунич
Пол
42
16
2
1
2
0
0
Артур Рылов А. Рылов
Пол
31
2
0
0
0
0
0
Олег Алейник О. Алейник
Пол
32
0
0
0
0
0
0
Мартин Якубко М. Якубко
Нап
41
23
8
0
4
0
0
Игорь Стрелков И. Стрелков
Нап
39
21
1
0
3
0
0
Александр Ставпец А. Ставпец
Нап
31
18
0
0
1
0
0
Эктор Бракамонте Э. Бракамонте
Нап
43
13
1
1
1
0
0
Павел Голышев П. Голышев
Нап
33
10
2
0
0
0
0
Александр Маренич А. Маренич
Нап
31
9
1
1
0
0
0
Сергей Маслов С. Маслов
Нап
30
0
0
0
0
0
0
Игорь Кузьмин И. Кузьмин
Нап
32
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Юрий Жевнов Ю. Жевнов
Вра
39
29
27
0
1
0
0
Антон Амельченко А. Амельченко
Вра
36
1
1
0
0
0
0
Илья Гаврилов И. Гаврилов
Вра
32
0
0
0
0
0
0
Валерий Поляков В. Поляков
Вра
31
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
8
нападающих