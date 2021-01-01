Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
10
0
0
9
0
Защ
35
8
2
0
3
0
Защ
28
6
0
0
5
0
Защ
26
4
0
0
1
0
Защ
25
4
0
0
1
1
Защ
28
4
0
0
2
0
Защ
30
2
0
0
0
0
Защ
30
2
0
0
2
0
Защ
27
1
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
29
9
2
0
6
1
Пол
27
8
1
0
3
0
Пол
36
6
3
0
2
0
Пол
25
3
0
0
0
0
Пол
30
2
0
0
0
0
Пол
31
1
0
0
0
0
Пол
29
1
1
0
0
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Нап
33
9
2
0
8
0
Нап
26
7
4
0
1
0
Нап
30
7
3
0
2
0
Нап
30
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
4
6
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
Вра
23
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
8
полузащитников
4
нападающих