Сибирь
Новосибирск
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Алексей Аравин А. Аравин
Защ
34
10
0
0
9
0
8
Александр Макаренко А. Макаренко
Защ
35
8
2
0
3
0
Алексей Гладышев А. Гладышев
Защ
28
6
0
0
5
0
44
Вячеслав Ларенц В. Ларенц
Защ
26
4
0
0
1
0
5
Антон Кушнирук А. Кушнирук
Защ
25
4
0
0
1
1
20
Антон Полюткин А. Полюткин
Защ
28
4
0
0
2
0
25
Михаил Смирнов М. Смирнов
Защ
30
2
0
0
0
0
Михаил Смирнов М. Смирнов
Защ
30
2
0
0
2
0
33
Шамиль Курбанов Ш. Курбанов
Защ
27
1
0
0
0
0
96
Кирилл Копаев К. Копаев
Защ
24
0
0
0
0
0
91
Виктор Свежов В. Свежов
Пол
29
9
2
0
6
1
19
Владимир Азаров В. Азаров
Пол
27
8
1
0
3
0
Евгений Чеботару Е. Чеботару
Пол
36
6
3
0
2
0
7
Артем Коржунов А. Коржунов
Пол
25
3
0
0
0
0
28
Владислав Рыжков В. Рыжков
Пол
30
2
0
0
0
0
21
Сергей Тумасян С. Тумасян
Пол
31
1
0
0
0
0
Артем Дудолев А. Дудолев
Пол
29
1
1
0
0
0
17
Роман Парфинович Р. Парфинович
Пол
27
1
0
0
0
0
7
Роман Беляев Р. Беляев
Нап
33
9
2
0
8
0
23
Павел Киреенко П. Киреенко
Нап
26
7
4
0
1
0
Виталий Галыш В. Галыш
Нап
30
7
3
0
2
0
9
Максим Житнев М. Житнев
Нап
30
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
22
Николай Цыган Н. Цыган
Вра
36
4
6
0
0
0
36
Максим Киселев М. Киселев
Вра
26
0
0
0
0
0
1
Владислав Иванов В. Иванов
Вра
23
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
8
полузащитников
4
нападающих