Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
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Сайт
https://www.swfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Хиллсбро
Тренер
Гарри Монк
Г. Монк
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
В детстве пацану из «Шеффилда» сказали, что он не сможет ходить. Сейчас он дебютировал за основу – отец смотрел и плакал
#Деклан Томпсон
10 января, 16:12
В Чемпионшипе один игрок дважды схватил другого за гениталии разными руками. Судья не заметил, но лига открыла дело
#Чемпионшип
23 ноября 2020, 21:41
Игрока удалили за празднование с фанатом. Этого никто не понял
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20
# новости спорта
Схвативший соперника за гениталии игрок из Чемпионшипа дисквалифицирован на три игры
27 ноября 2020, 20:02