Сампдория
Генуя
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Страна
Италия
Стадион
Луиджи Феррарис
Тренер
Клаудио Раньери
К. Раньери
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Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Из-за коронавируса Бернардески изолировался от семьи и жертвует деньги больницам
#Федерико Бернардески
13 марта 2020, 00:48
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
07 декабря 2019, 16:16
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Фернандо в «Спартаке»: штрафные, лишний вес, «шоколадки на солнце»
#Фернандо
30 июля 2019, 17:05
# новости спорта
Миранчук дебютировал в Серии А
08 ноября 2020, 18:28
Миранчук был в заявке «Аталанты» в трех играх Серии А, но не вышел ни разу
31 октября 2020, 19:22
Роналду впервые за шесть лет забил в первых двух матчах сезона
27 сентября 2020, 22:50
Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса
15 мая 2020, 08:37
Клаудио Раньери: «У нас был игрок, у которого был положительный тест. Потом – отрицательный. Потом – снова положительный»
15 апреля 2020, 19:08
Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели
14 апреля 2020, 12:45
«Сампдория» не сообщает о новых зараженных коронавирусом. Ее игрок сказал, что в клубе болеют 15 человек
19 марта 2020, 10:08
Коронавирусом заразились четыре игрока «Сампдории» и футболист «Фиорентины»
13 марта 2020, 21:37