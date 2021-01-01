Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
20
0
0
3
0
Защ
37
19
0
0
4
1
Защ
44
17
0
0
7
0
Защ
39
16
0
0
4
1
Защ
36
2
0
0
0
0
Защ
35
0
0
0
0
0
Пол
33
18
1
0
4
1
Пол
42
17
0
0
2
0
Пол
36
17
0
0
2
0
Пол
34
17
0
0
5
1
Пол
37
14
1
0
1
0
Пол
43
12
0
0
2
0
Пол
31
6
0
0
0
0
Пол
36
5
1
0
1
0
Пол
44
4
0
0
0
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Пол
37
2
0
0
0
0
Нап
47
19
3
0
5
0
Нап
45
17
5
1
5
0
Нап
32
13
1
0
0
0
Нап
34
9
1
0
0
0
Нап
34
4
1
0
0
0
Нап
35
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
40
13
19
0
0
1
Вра
42
10
15
0
2
0
Вра
34
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
11
полузащитников
6
нападающих