Реджо-ди-Калабрия
Реджо-ди-Калабрия
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Страна
Италия
Стадион
Оресте Гранилло
Тренер
Джузеппе Пиллон
Д. Пиллон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Андреа Коста А. Коста
Защ
35
20
0
0
3
0
0
Карлос Адриан Вальдес К. Вальдес
Защ
37
19
0
0
4
1
0
Бруно Чирилло Б. Чирилло
Защ
44
17
0
0
7
0
0
Сантос Сантос
Защ
39
16
0
0
4
0
0
Маурицио Ланцаро М. Ланцаро
Защ
39
16
0
0
4
1
0
Пабло Менедес Альварес П. Альварес
Защ
36
2
0
0
0
0
0
Франческо Косенца Ф. Косенца
Защ
35
0
0
0
0
0
0
Антонино Барилла А. Барилла
Пол
33
18
1
0
4
1
0
Франческо Бриенца Ф. Бриенца
Пол
42
17
0
0
2
0
0
Эдгар Баррето Э. Баррето
Пол
36
17
0
0
2
0
0
Карлос Кармона К. Кармона
Пол
34
17
0
0
5
1
0
Алессио Сесту А. Сесту
Пол
37
14
1
0
1
0
0
Матей Крайчик М. Крайчик
Пол
43
12
0
0
2
0
0
Даниэль Адеджо Д. Адеджо
Пол
31
6
0
0
0
0
0
Эмил Халлфредссон Э. Халлфредссон
Пол
36
5
1
0
1
0
0
Лука Виджиани Л. Виджиани
Пол
44
4
0
0
0
0
0
Бенито Николас Виола Б. Виола
Пол
31
2
0
0
0
0
0
Эммануэль Касчионе Э. Касчионе
Пол
37
2
0
0
0
0
0
Франческо Коцца Ф. Коцца
Нап
47
19
3
0
5
0
0
Бернардо Корради Б. Корради
Нап
45
17
5
1
5
0
0
Давиде Ди Дженнаро Д. Ди Дженнаро
Нап
32
13
1
0
0
0
0
Фабио Чераволо Ф. Чераволо
Нап
34
9
1
0
0
0
0
Кристиан Стуани К. Стуани
Нап
34
4
1
0
0
0
0
Джордже Ракич Д. Ракич
Нап
35
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Кристиан Пуджиони К. Пуджиони
Вра
40
13
19
0
0
1
0
Андреа Кампаньоло А. Кампаньоло
Вра
42
10
15
0
2
0
0
Пьетро Марино П. Марино
Вра
34
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
11
полузащитников
6
нападающих