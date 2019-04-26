Рязань
Рязань
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Сайт
www.фкрязань.рф/
Страна
Россия
Стадион
Спартак
Тренер
Гарник Авалян
Г. Авалян
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Весь тульский «Арсенал» – сенсация. Но важно знать одного героя
#Резиуан Мирзов
26 апреля 2019, 13:36