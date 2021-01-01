Работнички
Скопье
Подписаться
Сайт
Страна
Македония
Стадион
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Остоя Степанович О. Степанович
Пол
36
2
0
0
2
0
Петар Петковски П. Петковски
Нап
24
2
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий