Парма
Парма
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Сайт
www.parmacalcio1913.com/
Страна
Италия
Стадион
Эннио Тардини
Тренер
Роберто Д'Аверса
Р. Д'Аверса
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Игрок «Пармы» запустил мячом в пивной стакан фаната. Извинился после матча и предложил выпить вместе
#Парма
18 февраля 2020, 19:19
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
# новости спорта
Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульство
18 февраля, 20:12
«Парма» арендовала Зиркзее у «Баварии» с правом выкупа
01 февраля, 21:51
Шомуродов впервые забил в Серии А, но его клуб проиграл
01 декабря 2020, 01:35
Буффон стал первым игроком, который сыграл 650 матчей в Серии А
18 октября 2020, 11:53
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая 2020, 14:08
Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А
08 марта 2020, 15:19
«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
26 января 2020, 10:07