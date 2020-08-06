Палермо
Палермо
Подписаться
Сайт
www.palermofc.com/it/
Страна
Италия
Стадион
Ренцо Барбера
Тренер
Диего Бортолуцци
Д. Бортолуцци
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
🌋 Этна извергается. Сицилия в дыму и пепле, аэропорт закрыт, но как же это красиво
#мир
17 февраля, 16:10
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
Розовый цвет на форме «Ювентуса» не мода, а вековая история. Так сделали основатели
#Ювентус
23 июня 2020, 23:35