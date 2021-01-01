Орлеан
Орлеан
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Франция
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Гаэтан Перрен Г. Перрен
Пол
24
1
1
0
0
0
Жордан Тель Ж. Тель
Нап
23
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий