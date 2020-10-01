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«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
#Краснодар
01 октября 2020, 01:12
«Олимпиакос» вылетел из ЛЕ после помутнения у вратаря. Побежал с мячом, а потом толкнул соперника в штрафной
2
#Бобби Аллен
07 августа 2020, 00:00
2
Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит
#Лига Европы
28 февраля 2020, 02:47
Весь стадион полчаса скандировал фамилию Шапи. Он хотел играть даже с травмой – подвело тело
#Магомед-Шапи Сулейманов
27 августа 2019, 23:00
Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
#Маркус Берг
22 августа 2019, 02:45
Главный герой матча с «Краснодаром» провел один нормальный сезон. И тот был даже не в «Олимпиакосе»
#Лазар Ранджелович
22 августа 2019, 01:40
«Краснодар» разгромили. Это ожидаемо, что бы вокруг ни говорили
#Краснодар
21 августа 2019, 23:55
В Греции опять беспредел: фанаты с ножами напали на игроков и подрались с полицией
#Олимпиакос
18 марта 2019, 13:24
#
новости спорта
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Сократис перешел в «Олимпиакос». Он не играл в Греции 15 лет
25 января, 22:37
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Бавария» забила больше всех голов на групповом этапе, «Реал» набрал меньше всех очков из победителей
10 декабря 2020, 01:20
«Олимпиакос» вышел в плей-офф ЛЕ, хотя и проиграл «Порту»
10 декабря 2020, 00:54
«Марсель» выиграл в Лиге чемпионов впервые за 14 матчей. Из группы в плей-офф вышел «Порту»
02 декабря 2020, 00:55
«Манчестер Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
25 ноября 2020, 23:09