Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
39
20
0
0
7
1
Защ
40
17
0
0
5
0
Защ
40
15
0
0
5
0
Защ
35
13
0
0
2
0
Защ
37
7
0
0
0
1
Защ
39
6
0
0
2
0
Защ
40
5
0
0
1
0
Пол
41
22
6
2
1
1
Пол
46
18
0
0
5
0
Пол
36
15
0
0
3
0
Пол
38
15
0
0
4
0
Пол
36
14
0
0
0
0
Пол
45
9
1
0
3
0
Пол
46
8
0
0
2
0
Пол
45
6
0
0
2
0
Пол
37
0
0
0
0
0
Нап
40
19
3
0
7
0
Нап
42
18
2
0
4
1
Нап
40
18
3
0
2
1
Нап
40
17
6
0
2
0
Нап
41
5
0
0
1
0
Нап
30
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
42
22
31
0
2
0
Вра
41
1
5
0
0
0
Вра
36
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
6
нападающих