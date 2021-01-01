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Испания
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Лос Пайаритос
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Доминго Сисма Д. Сисма
Защ
39
20
0
0
7
1
0
Хуанра Хуанра
Защ
40
18
0
0
3
0
0
Серхио Борис С. Борис
Защ
40
17
0
0
5
0
0
Серхио Ортега С. Ортега
Защ
40
15
0
0
5
0
0
Карлос Бельвис К. Бельвис
Защ
35
13
0
0
2
0
0
Мануэль Павон М. Павон
Защ
37
7
0
0
0
1
0
Рауль Браво Р. Браво
Защ
39
6
0
0
2
0
0
Эгоитц Хайо Э. Хайо
Защ
40
5
0
0
1
0
0
Хосе Баркеро Х. Баркеро
Пол
41
22
6
2
1
1
0
Доминго Нагоре Д. Нагоре
Пол
46
18
0
0
5
0
0
Мартинес Марио М. Марио
Пол
36
15
0
0
3
0
0
Дельгадо Димас Д. Димас
Пол
38
15
0
0
4
0
0
Хуан Баррасо Керо Х. Керо
Пол
36
14
0
0
0
0
0
Хуан Карлос Морено Х. Морено
Пол
45
9
1
0
3
0
0
Сезар Паласиос С. Паласиос
Пол
46
8
0
0
2
0
0
Гурендес Фелипе Г. Фелипе
Пол
45
6
0
0
2
0
0
Альваро Антон Альваро Антон
Пол
37
0
0
0
0
0
0
Хавьер дель Пино Х. дель Пино
Нап
40
19
3
0
7
0
0
Горка Брит Г. Брит
Нап
42
18
2
0
4
1
0
Асьер Гоириа А. Гоириа
Нап
40
18
3
0
2
1
0
Карлос Аранда К. Аранда
Нап
40
17
6
0
2
0
0
Антонио Гуайре А. Гуайре
Нап
41
5
0
0
1
0
0
Лаго Жуниор Лаго Жуниор
Нап
30
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Хуан Пабло Хуан Пабло
Вра
42
22
31
0
2
0
0
Мариан Келемен М. Келемен
Вра
41
1
5
0
0
0
0
Диего де Мигель Диего де Мигель
Вра
36
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
6
нападающих