Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
39
17
0
0
5
1
Защ
32
16
0
0
2
1
Защ
34
15
0
0
1
2
Защ
39
14
0
0
2
0
Защ
45
10
1
0
1
1
Защ
31
7
0
0
0
0
Защ
39
6
0
0
0
0
Защ
33
6
0
0
0
0
Защ
34
5
0
0
2
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Пол
34
18
1
1
2
0
Пол
42
16
0
0
1
1
Пол
39
15
0
0
3
0
Пол
39
14
0
1
1
0
Пол
32
12
1
0
0
0
Пол
33
11
0
0
1
0
Пол
37
11
0
0
3
1
Пол
32
6
0
0
0
0
Пол
27
3
0
0
1
0
Пол
41
2
0
0
0
0
Нап
34
20
3
0
2
0
Нап
31
12
0
0
2
0
Нап
35
10
0
0
0
0
Нап
41
7
1
0
0
0
Нап
32
7
0
0
0
0
Нап
44
6
0
0
1
0
Нап
31
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
33
11
11
0
1
0
Вра
33
9
13
0
0
0
Вра
35
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
10
полузащитников
7
нападающих