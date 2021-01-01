Новокузнецк
Новокузнецк
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Страна
Россия
Стадион
Металлург
Тренер
Алексей Ивахов
А. Ивахов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Павел Самойлов П. Самойлов
Защ
39
17
0
0
5
1
0
Алексей Сапаев А. Сапаев
Защ
32
16
0
0
2
1
0
Роман Ткачук Р. Ткачук
Защ
34
15
0
0
1
2
0
Игорь Недорезов И. Недорезов
Защ
39
14
0
0
2
0
0
Томаш Выходил Т. Выходил
Защ
45
10
1
0
1
1
0
Георгий Зотов Г. Зотов
Защ
31
7
0
0
0
0
0
Денис Бухряков Д. Бухряков
Защ
39
6
0
0
0
0
0
Исмаил Эдиев И. Эдиев
Защ
33
6
0
0
0
0
0
Георгий Наваловский Г. Наваловский
Защ
34
5
0
0
2
0
0
Максим Чевелев М. Чевелев
Защ
31
1
0
0
0
0
0
Антон Киселев А. Киселев
Пол
34
18
1
1
2
0
0
Андрей Клименко А. Клименко
Пол
42
16
0
0
1
1
0
Владимир Авсюк В. Авсюк
Пол
39
15
0
0
3
0
0
Сергей Емельянов С. Емельянов
Пол
39
14
0
1
1
0
0
Андрей Волгин А. Волгин
Пол
32
12
1
0
0
0
0
Сергей Нарылков С. Нарылков
Пол
33
11
0
0
1
0
0
Сергей Егоров С. Егоров
Пол
37
11
0
0
3
1
0
Драгомир Вукобратович Д. Вукобратович
Пол
32
6
0
0
0
0
0
Максим Коршунов М. Коршунов
Пол
27
3
0
0
1
0
0
Эдуард Учуров Э. Учуров
Пол
41
2
0
0
0
0
0
Иван Шпаков И. Шпаков
Нап
34
20
3
0
2
0
0
Вячеслав Кириллов В. Кириллов
Нап
31
12
0
0
2
0
0
Александр Голубев А. Голубев
Нап
35
10
0
0
0
0
0
Владимир Шишелов В. Шишелов
Нап
41
7
1
0
0
0
0
Андрей Козлов А. Козлов
Нап
32
7
0
0
0
0
0
Валентин Егунов В. Егунов
Нап
44
6
0
0
1
0
0
Мирза Алборов М. Алборов
Нап
31
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Александр Саутин А. Саутин
Вра
33
11
11
0
1
0
0
Юрий Дюпин Ю. Дюпин
Вра
33
9
13
0
0
0
0
Дмитрий Цицилин Д. Цицилин
Вра
35
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
10
полузащитников
7
нападающих