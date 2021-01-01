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Италия
Стадион
Сильвио Пиола
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Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Джузеппе Джемити Д. Джемити
Защ
39
30
1
3
2
1
0
Мишель Морганелла М. Морганелла
Защ
31
27
0
1
8
0
0
Массимо Пачи М. Пачи
Защ
41
23
1
0
5
0
0
Маттео Чентуриони М. Чентуриони
Защ
46
20
0
0
6
0
0
Сантьяго Гарсия С. Гарсия
Защ
32
19
1
0
3
0
0
Андреа Лисуццо А. Лисуццо
Защ
40
18
0
0
2
0
0
Паоло Деллафьоре П. Деллафьоре
Защ
36
16
0
0
4
0
0
Карлальберто Луди К. Луди
Защ
38
9
0
0
1
0
0
Леандро Ринаудо Л. Ринаудо
Защ
37
6
0
0
1
0
0
Жан-Кристоф Кубронн Ж. Кубронн
Защ
31
1
0
0
0
0
0
Карлос Лабрин К. Лабрин
Защ
30
1
0
0
0
0
0
Марко Ригони М. Ригони
Пол
41
31
11
6
5
0
0
Филиппо Поркари Ф. Поркари
Пол
36
31
2
1
8
0
0
Иван Радованович И. Радованович
Пол
32
25
1
0
5
1
0
Андреа Маццарани А. Маццарани
Пол
31
20
1
3
1
0
0
Симоне Пеше С. Пеше
Пол
38
19
0
0
4
1
0
Франческо Марианини Ф. Марианини
Пол
41
11
1
0
3
0
0
Луиджи Джорджи Л. Джорджи
Пол
33
9
0
0
0
0
0
Алекс Пинарди А. Пинарди
Пол
40
8
0
1
0
0
0
Даниэль Йенсен Д. Йенсен
Пол
41
6
0
0
0
0
0
Габриэль Силва Г. Силва
Пол
29
3
0
0
0
0
0
Симоне Бранка С. Бранка
Пол
29
0
0
0
0
0
0
Жеда Жеда
Нап
41
21
3
1
0
0
0
Андреа Караччиоло А. Караччиоло
Нап
39
17
2
3
1
1
0
Такаюки Моримото Т. Моримото
Нап
32
16
3
2
3
0
0
Рафаэле Рубино Р. Рубино
Нап
43
15
2
0
1
0
0
Джузеппе Маскара Д. Маскара
Нап
41
13
3
1
2
0
0
Риккардо Меджиорини Р. Меджиорини
Нап
35
12
1
0
2
1
0
Пабло Граноче П. Граноче
Нап
37
9
0
0
0
0
0
Маттиа Маджио М. Маджио
Нап
27
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Самир Уйкани С. Уйкани
Вра
32
20
37
0
1
0
0
Альберто Фонтана А. Фонтана
Вра
46
14
21
0
0
0
0
Акилле Косер А. Косер
Вра
38
2
2
0
0
0
0
Флорин Логофату Ф. Логофату
Вра
26
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
4
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
8
нападающих