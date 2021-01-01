Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
39
30
1
3
2
1
Защ
31
27
0
1
8
0
Защ
41
23
1
0
5
0
Защ
46
20
0
0
6
0
Защ
32
19
1
0
3
0
Защ
40
18
0
0
2
0
Защ
36
16
0
0
4
0
Защ
38
9
0
0
1
0
Защ
37
6
0
0
1
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Пол
41
31
11
6
5
0
Пол
36
31
2
1
8
0
Пол
32
25
1
0
5
1
Пол
31
20
1
3
1
0
Пол
38
19
0
0
4
1
Пол
41
11
1
0
3
0
Пол
33
9
0
0
0
0
Пол
40
8
0
1
0
0
Пол
41
6
0
0
0
0
Пол
29
3
0
0
0
0
Пол
29
0
0
0
0
0
Нап
39
17
2
3
1
1
Нап
32
16
3
2
3
0
Нап
43
15
2
0
1
0
Нап
41
13
3
1
2
0
Нап
35
12
1
0
2
1
Нап
37
9
0
0
0
0
Нап
27
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
32
20
37
0
1
0
Вра
46
14
21
0
0
0
Вра
38
2
2
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
4
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
8
нападающих