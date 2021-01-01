Нордшелланд
Фарум
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Фарум Парк
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Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Мадс Педерсен М. Педерсен
Защ
24
4
0
0
0
0
4
Виктор Нельссон В. Нельссон
Защ
22
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов