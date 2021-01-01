Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
14
1
0
2
0
Защ
25
13
0
0
3
0
Защ
28
13
0
0
1
0
Защ
27
10
1
0
2
0
Защ
21
8
0
0
3
0
Защ
20
4
0
0
0
0
Защ
23
3
0
0
0
0
Защ
21
2
0
0
0
0
Защ
23
2
0
0
2
1
Защ
21
1
0
0
0
0
Защ
21
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Пол
30
17
3
0
1
0
Пол
26
15
1
0
5
0
Пол
28
14
5
0
0
0
Пол
25
14
2
0
4
1
Пол
33
13
2
0
3
0
Пол
28
9
0
0
3
1
Пол
31
8
0
0
3
0
Пол
22
6
0
0
0
0
Пол
29
6
0
0
0
0
Пол
25
6
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
26
13
5
0
0
0
Нап
19
9
2
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
23A. Malashenko A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
11
14
0
2
1
Вра
28
5
3
0
1
0
30
игроков
30
Всего игроков
2
вратаря
12
защитников
12
полузащитников
4
нападающих