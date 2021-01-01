Нефтехимик
Нижнекамск
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Страна
Россия
Стадион
Нефтехимик
Тренер
Кирилл Новиков
К. Новиков
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Лев Потапов Л. Потапов
Защ
28
14
1
0
2
0
12
Максим Ширяев М. Ширяев
Защ
25
13
0
0
3
0
4
Андрей Семенов А. Семенов
Защ
28
13
0
0
1
0
94
Федор Первушин Ф. Первушин
Защ
27
10
1
0
2
0
22
Алан Лелюкаев А. Лелюкаев
Защ
21
8
0
0
3
0
51
Илья Агапов И. Агапов
Защ
20
4
0
0
0
0
44
Никита Калугин Н. Калугин
Защ
23
3
0
0
0
0
54
Илья Калачев И. Калачев
Защ
21
2
0
0
0
0
3
Денис Кайков Д. Кайков
Защ
23
2
0
0
2
1
22
Алан Лелюкаев А. Лелюкаев
Защ
21
1
0
0
0
0
29
Роман Денисов Р. Денисов
Защ
21
1
0
0
0
0
96
Илья Кубышкин И. Кубышкин
Защ
25
1
0
0
0
0
14
Данил Кленкин Д. Кленкин
Пол
30
17
3
0
1
0
13
Давид Хубаев Д. Хубаев
Пол
26
15
1
0
5
0
10
Мераби Уридия М. Уридия
Пол
28
14
5
0
0
0
95
Илья Петров И. Петров
Пол
25
14
2
0
4
1
21
Вагиз Галиулин В. Галиулин
Пол
33
13
2
0
3
0
7
Павел Шадрин П. Шадрин
Пол
28
9
0
0
3
1
17
Михаил Канаев М. Канаев
Пол
31
8
0
0
3
0
89
Михаил Яковлев М. Яковлев
Пол
22
6
0
0
0
0
2
Марат Ситдиков М. Ситдиков
Пол
29
6
0
0
0
0
11
Бобир Давлатов Б. Давлатов
Пол
25
6
0
0
0
0
91
Владимир Осипов В. Осипов
Пол
19
0
0
0
0
0
9
Ильдар Алекперов И. Алекперов
Пол
19
0
0
0
0
0
37
Александр Юшин А. Юшин
Нап
26
13
5
0
0
0
97
Артем Котик А. Котик
Нап
19
9
2
0
0
0
9
Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
0
0
23
A. Malashenko A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
27
Андрей Голубев А. Голубев
Вра
28
11
14
0
2
1
18
Вячеслав Исупов В. Исупов
Вра
28
5
3
0
1
0
30
игроков
30
Всего игроков
2
вратаря
12
защитников
12
полузащитников
4
нападающих