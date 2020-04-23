Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Сайт
rcdmallorca.es
Страна
Испания
Стадион
Иберостар Эстадио
Тренер
Висенте Морено
В. Морено
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Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
1
#Карлос Роа
23 апреля 2020, 00:02
1
Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
#Барселона
23 марта 2020, 11:50
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
01 ноября 2019, 11:55
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
# новости спорта
«Реал» проиграл только три матча в сезоне. Одно поражение – от «Мальорки», которая вылетела в Сегунду
17 июля 2020, 00:36
15-летний Лука Ромеро – самый юный игрок в истории Ла Лиги. Прошлый рекорд держался с 1939 года
25 июня 2020, 01:03
Сенсация дня – разгромное поражение «Валенсии» от «Мальорки»
19 января 2020, 16:49